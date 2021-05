USA godkjenner Pfizer-vaksinen for barn

utenriks

Etter at FDA har gitt tommelen opp, må USAs smittevernbyrå (CDC) òg godkjenne han, noko som er venta å ta eit par dagar.

Tidlegare har berre barn frå 16 år og eldre vorte vaksinerte. Pfizer er no i gang med å teste vaksinen på barn under elleve år.

– Dagens endring gjer det mogleg for ein yngre del av befolkninga å bli verna mot covid-19, noko som vil føre oss nærare ei kjensle av normalitet og ein ende på pandemien, seier fungerande leiar for FDA, Janet Woodstock, i ei pressemelding måndag kveld.

Grundige vurderingar

Woodstock påstår overfor foreldre og føresette at dei kan vere trygge på at nødgodkjenninga er gitt etter grundige vurderingar, som når tilsvarande godkjenningar er gitt tidlegare.

Frå 1. mars i fjor til 30. april i år har CDC registrert 1,5 millionar smittetilfelle blant barn mellom 11 og 17 år i USA. Generelt har denne aldersgruppa eit mildare sjukdomsforløp enn andre, skriv FDA.

EU aukar tempoet

Leiaren for EUs legemiddelbyrå EMA, irske Emer Cooke, sa seint måndag kveld at ei tilsvarande godkjenning av Biontech/Pfizer-vaksinen for 12 til 15-åringar kan komme allereie i slutten av mai.

– Fram til no har målet for ei godkjenning vore sett til juni, men vi prøver no å sjå om vi kan framskynde det til slutten av mai, sa Cook til fleire medium.

Ho opplyste at EMA hadde fått forskingsdata frå legemiddelselskapet og at dei hadde vorte lova data frå kliniske studiar og frå ein studie i Canada, innan to veker.

– Vi vil setje fart i evalueringa, seier Cook.

