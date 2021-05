Air France og Airbus blir tiltalt etter flystyrt i 2009

utenriks

Det var ingen overlevande etter ulykka der eit fly på veg frå Rio de Janeiro til Paris styrta i havet 1. juni for tolv år sidan.

I 2019 vedtok etterforskingsleiaren å droppe tiltale mot dei to selskapa og meinte dei ikkje kunne klandrast for det som verka som ein pilotfeil.

Den franske riksadvokaten har bede om at begge selskapa blir tiltalte for aktlaust drap, medan statsadvokaten i Paris berre ønskte tiltale mot Air France. Onsdag vedtok ein domstol at begge selskapa bør tiltalast. Advokatane til Airbus seier dei vil anke avgjerda.

Flyet styrta i havet i ein storm over Atlanteren i det som er den verste flyulykka i historia til Frankrike. Ingen av dei 228 om bord overlevde i ulykka. Blant dei omkomne var det fire norske statsborgarar, inkludert ein 11 år gammal gut med norsk og britisk statsborgarskap. Det tok to år å finne dei svarte boksane frå flyet.

Den offisielle årsaka til ulykka var pilotfeil etter at problem med fartsmålinga sette autopiloten ut av spel. Det skjedde truleg som følgje av isdanning i dei såkalla pitotrørene som blir brukt til å måle farten, meiner Frankrikes flyhavarikommisjon. Påtalemakta meiner Air France indirekte forårsaka ulykka fordi dei ikkje hadde gitt pilotane god nok opplæring i kva dei skulle gjere når pitotrørene svikta.

