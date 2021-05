EU skrur opp dei økonomiske forventningane

utenriks

For eurosona ser kommisjonen for seg omtrent same vekstrate: 4,3 prosent i år og 4,4 prosent i 2022. I februar spådde dei ein vekst i EU på 3,8 prosent i år og neste år, medan prognosen for eurosona den gongen låg på 3,7 prosent i år og 3,9 prosent neste år.

– Skuggen covid-19 har kasta over økonomien i Europa er i ferd med å lette. NextGenerationEU kjem til å merkast i år og neste år, seier finanskommissær Paolo Gentiloni og viser til den økonomiske atterreisingspakken til EU.

Atterreisingsfondet som er kjernen i NextGenerationEU, vil bidra til å løfte offentlege investeringar til det høgaste nivå på meir enn eit tiår, seier kommisjonen.

(©NPK)