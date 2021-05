Ein drepen og to såra i Israel av rakett frå Gaza

utenriks

Dei tre vart såra då raketten, som vart fyrt av i det nordlege Gaza, trefte ein jeep ved Netiv Haasara, like nord for grensa. Den eine av dei tre døde seinare av skadane.

Tilstanden er kritisk for ein av dei såra og alvorleg for den andre, ifølgje Times of Israel. Hamas tok på seg ansvaret for angrepet.

Ein 52 år gammal mann og den 16 år gamle dottera hans som vart drepen då ein rakett frå Gaza ramma Lod i Israel, var palestinske israelarar.

Dei hadde ifølgje Haaretz inga moglegheit til å verne seg, sidan dei ikkje hadde tilgang til tilfluktsrom. Ein venn av dei to seier det er bygd tilfluktsrom for thailandske framandarbeidarar, men ikkje for dei palestinske israelarane.

