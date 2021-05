Frykt for full krig mellom Gaza og Israel

utenriks

Den israelske forsvarsministeren Benny Gantz la an ein uforsonleg tone då han onsdag trua med å halde fram med angrepa mot Gazastripa før det blir aktuelt med noka våpenkvile.

– Hæren vil halde fram med å angripe for å sørgje for ei full, langvarig stille. Berre når det målet er nådd, vil vi kunne snakke om ei våpenkvile, sa Gantz.

Kort tid etter sa det israelske militæret at ei rekkje Hamas-leiarar var drepne i aksjonar i Gaza by og Khan Younis.

Både Hamas og andre militante grupper på Gazastripa heldt fram med å fyre av hundrevis av rakettar mot israelske byar, til tider så mange at det israelske luftvernet ikkje klarer å svare på alle.

På Gazastripa er to bustadblokker i Gaza by, der 2 millionar palestinarar lever innesperra bak lukka grenser, lagde i grus av israelske jagarfly som svar på rakettangrepa.

Sivile varsla

Varselskot og telefonoppringingar sørgde for at sivile fekk evakuere bygga før dei vart angripne, men dei materielle tapa er store. Israel vart sterkt fordømt for ein liknande taktikk i 2014.

Palestinske helsestyresmakter opplyser at 43 menneske, og 13 barn og tre kvinner, hittil er drepne i Gaza. Nesten 300 er såra, blant dei 86 barn og 39 kvinner, etter at dei er redda ut av rykande ruinar.

I Israel er seks personar drepne av rakettar frå Gaza tysdag og tidleg onsdag, og rundt hundre er såra.

Blant dei drepne er ein palestinsk-israelsk mann og den 16 år gamle dottera hans som vart treft av ein rakett i Lod, og ein israelsk mann som vart drepen medan han køyrde i ein jeep like ved grensa til Gaza.

Over tusen rakettar

Dei israelske militære seier at det sidan måndag er fyrt av 1.050 rakettar frå Gazastripa mot Israel. Somme er skotne ned av det israelske luftvernet, og rundt 200 falle ned allereie i Gaza.

Som ei følgje av rakettangrepa har luftvernsirenene ult i storbyen Tel Aviv, som er treft av hundrevis av rakettar. Jerusalem, Lod, Ashkelon og Sderot er andre byar som er trefte av rakettar.

Israel har gjennomført fleire hundre flyangrep mot folkerike Gaza sidan måndag. Israel insisterer på at angrepa er retta mot militære mål, og at dei gjer sitt beste for å unngå at sivile blir ramma.

I Lod har det vore uro sidan måndag etter at den palestinsk-israelske befolkninga i byen reagerte med demonstrasjonar mot Israel.

Statsminister Benjamin Netanyahu erklærte unntakstilstand og sende forsterkningar etter at ein palestinar vart drepen i uroa, og president Reuven Rivlin kalla angrepet til palestinarane på lokale jødar ein pogrom.

Frykt for full krig

Over heile verda er det sterk frykt for at den vedhaldande opptrappinga frå begge sider endar i ein ny, øydeleggjande krig, og Noreg spelar ei rolle i forsøka på å roe gemytta.

– Om ikkje situasjonen raskt spaknar, kan han fort komme ut av kontroll. Det kan bli ein svært dramatisk og alvorleg situasjon. Noko må gjerast dei neste timane, sa Eriksen Søreide til TV 2 onsdag morgon.

– Det er eit ekstremt høgt konfliktnivå, og det skal lite til før dette kjem ut av kontroll. Dersom ting ikkje roar seg, kan vi stå overfor ein fullskala krig, legg ho til.

Norsk initiativ

Noreg har teke initiativ til eit nytt hastemøte om situasjonen i FNs tryggingsråd onsdag. Det finn stad klokka 15 norsk tid.

Også måndag vart det halde eit hastig sammenkalt møte om situasjonen i Tryggingsrådet. Då sette USA foten ned for eit utkast til felles uttale, utarbeidd av Kina, Tunisia og Noreg.

Blant dei som onsdag har bede partane roe ned, er statsministeren i Storbritannia, Boris Johnson, og presidenten i Russland, Vladimir Putin.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan sa onsdag til Putin at det internasjonale samfunnet burde gi Israel ei «kraftig og avskrekkande lekse».

Skuffa over USA

Den som er teke litt på senga av utviklinga, er USA, som har ønskt å utarbeide ein ny og berekraftig Midtausten-politikk etter den vilkårslause støtta til Israel som den tidlegare presidenten Donald Trump viste.

Både Israel og palestinarane er kritiske til appellen frå Biden-administrasjonen til begge partar om å dempe gemytta.

Israels ambassadør i Washington kalla uttalen frå USA uakseptabel, medan palestinarane er skuffa over at USA blokkerte resolusjonen i FNs tryggingsråd.

Opptrappinga mellom Gaza og Israel starta med at Hamas fyrte av rakettar mot Israel måndag, etter fleire dagar med stadig hardare samanstøytar mellom palestinarar og israelsk politi i Jerusalem.

Uroa er ei følgje av ein strid om eigedom, der fire palestinske familiar blir trua med utkasting i Sheikh Jarrah-området, og det hardhendte tiltaket til politiet mot palestinarar som feira ramadan ved al-Aqsa-moskeen.

(©NPK)