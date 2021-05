Høgaste inflasjon i USA sidan 2008

utenriks

Målt mot månaden før, steig konsumprisindeksen med 0,8 prosent, opplyste det amerikanske arbeidsdepartementet onsdag.

Auken frå april 2020 var på 4,2 prosent. Den såkalla kjerneinflasjonen – der prisane på energi og mat er utelatne – var på 3 prosent.

Prisane på mellom anna bruktbilar og matvarer gjekk opp førre månad. Prisane på brukte bilar og lastebilar steig med 10 prosent berre i april, noko som var ny rekord.

Blant ein del økonomar har det vore frykt for at høgare amerikansk inflasjon kan føre til høgare renter. Renteaukar kan potensielt bidra til lågare prisar på aksjar, eigedom og ei lang rekkje andre typar investeringar.

Frykt for aukande inflasjon førte til nedgang på børsen i New York tysdag. Dow Jones-indeksen fall 1,4 prosent, noko som var den største nedgangen sidan slutten av februar.

Under koronapandemien har mange land stimulert økonomien med kraftige rentekutt og diverse andre tiltak. Dette har ført til bekymring for at inflasjonen kan auke i det smitten minskar og situasjonen normaliserer seg.

