Redningsarbeidarar: Israelsk seksåring drepen av rakett frå Gazastripa

Redningsarbeidarar opplyser at den seks år gamle guten døydde av skadane han pådrog seg då raketten slo ned. Israelske medium skriv at fem andre vart såra i angrepet, og at tilstanden for ein av dei er alvorleg.

Ein video frå staden, publisert i Times of Israel, viser at det brenn i sjette etasje i det som ser ut til å vere ei bustadblokk i den israelske byen, som ligg nær grensa til Gazastripa.

Avisa skriv at ein granatsplint kom seg gjennom veggen til eit tilfluktsrom og trefte familien.

Også eit bustadhus i byen Ashkelon har vorte treft av ein rakett frå Gaza.

Luftalarmen går i fleire israelske byar, både sør i Israel og sentralt i landet, onsdag ettermiddag. Hamas har opplyst at det er fyrt av minst 130 rakettar som svar på eit israelsk angrep mot Gaza by.

