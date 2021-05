Sverige fasar ut AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Framleis blir den omstridde vaksinen gitt til personar over 65 år i Sverige. For yngre aldersgrupper er han droppa.

Men også for dei eldre vil styresmaktene snart gå over til andre vaksinar for første vaksinedose. Det opplyser vaksinekoordinator Richard Bergström, som seier dei aller fleste over 65 no uansett har fått tilbod om vaksine.

Om dryge tre veker trur han ingen lenger vil få AstraZeneca-vaksinen som første dose. Han reknar med at Sverige framleis vil setje rundt 200.000 dosar på dei som skal ha andre dose og dessutan personar over 65 som enno ikkje er vaksinerte.

Mange land har droppa eller avgrensa bruken av vaksinen til AstraZeneca sidan det har oppstått sjeldne og alvorlege biverknader hos ein liten del av dei vaksinerte.

