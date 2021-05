Afghanistan: USA har trekt seg ut av base ved Kandahar

utenriks

Militærleiren ligg i tilknyting til lufthamna utanfor byen Kandahar.

– Dei har ikkje offisielt overlate basen til oss. Men eg kan stadfeste at dei forlét han onsdag, seier Khoja Yaya Alawi, ein talsmann for den afghanske hæren.

Ei offisiell overføring av ansvaret for basen skal finne stad etter at den muslimske høgtida id al-fitr er over laurdag.

Tidlegare var flyplassen utanfor Kandahar den nest største basen for amerikanske og internasjonale styrkar i Afghanistan.

Det var i Kandahar Taliban-rørsla i si tid oppstod, og det har vore harde kampar i området dei siste månadene. Taliban har trappa opp angrepa sine på regjeringsstyrkane fleire stader i landet samtidig som USA og Nato er i ferd med å trekke seg ut av Afghanistan.

