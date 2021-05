Dødstala stig på Gazastripa

utenriks

Ingenting tydde på at angrepa var i ferd med å spakne natt til fredag – snarare tvert om.

Nattehimmelen over Gaza vart farga oransje av store eldkuler når prosjektil frå Israel ramma. Samstundes fauk dei palestinske rakettane gjennom lufta i motsett retning.

Talet på drepne på palestinsk side held fram med å stige. Etter fleire dagar med kampar har 119 mista livet på Gazastripa, ifølgje det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i det palestinske området.

Ein far og dei tre døtrene hans skal ha vorte drepen natt til fredag. På israelsk side ligg talet på døde framleis på sju.

Angreip tunnelar

Medan israelske kampfly i fleire dagar har angripe Gaza, tok Israel torsdag kveld i bruk stridsvogner og artilleri i tillegg.

Frå område nær grensa skaut dei granatar inn på Gazastripa. Israel seier måla er knytte til Hamas, men mange av dei ligg i folkerike område.

Blant måla er tunnelar som væpna grupperingar har bygd under Gaza by.

Like etter midnatt opplyste Israel dessutan at bakkestyrkar var sende inn på Gazastripa. Men nokre timar sener vart denne meldinga trekt tilbake av den israelske hæren.

Bakkestyrkar er uansett oppmarsjert ved grensa, og den israelske hæren har sagt at dei er klare for moglege operasjonar inne på Gazastripa.

Ein talsmann for Hamas seier dei ikkje er redde for nokon bakkeoperasjon. Det vil auke moglegheitene for å «auke fangsten» av israelske soldatar, hevdar den militære talsmannen Abu Obeida.

Uro i Israel

Hamas og andre væpna palestinske grupper byrja rakettangrep mot Israel tidlegare denne veka. I forkant av dette hadde det vore ein periode med uro og samanstøytar i okkuperte Aust-Jerusalem.

Situasjonen har òg utløyst samanstøytar ei rekkje andre stader i Israel mellom jødiske grupperingar og palestinarar med israelsk statsborgarskap. Den sistnemnde gruppa vert òg kalla israelske arabarar, og dei utgjer 20 prosent av befolkninga i Israel.

Natt til fredag var det igjen samanstøytar mellom grupper av jødar og arabarar i byen Lod, og 43 personar vart arresterte, ifølgje politiet.

Store ekstra tryggingsstyrkar er sette inn for å stanse valden mellom ulike grupper av israelarar, som skal vere dei verste på fleire tiår.

Natt til fredag stadfesta norske styresmakter at FNs tryggingsråd skal halde eit nytt møte om konflikten mellom Israel og Hamas søndag.

Tidlegare denne veka har USA stansa forslag til FN-utsegner som mellom anna Noreg har stilt seg bak. Presidenten i USA, Joe Biden, har bede om slutt på kampane, men han meiner ikkje at Israel har overreagert med angrepa mot mål i Gaza.