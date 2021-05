Hellas opnar for turistane

utenriks

– Vi lettar anker, sa turismeminister Harry Theoharis då han opna turistsesongen under ein seremoni på Poseidon-tempelet på Kapp Sounion ved Aten.

Kafé- og restauranteigarar over heile landet klør i fingrane etter å komme i gang.

– Vi håpar på ein god sesong, og at folk vel landet vårt og øya vår, seier Alexandros Koukourakis i det han set ut bord og stoler på fortauet utanfor kafeen sin i Chania på Kreta.

Vaksinekort eller test

Ifølgje statlege reguleringar må alle som reiser til dei greske øyane, vise fram eit vaksinekort eller ein negativ koronatest.

Den største reiseoperatøren i Europa, TUI, har sett opp 120 flygingar til Hellas i mai, med dei første seks fredag og ytterlegare 15 søndag.

Dei fleste av øyane har eit mindre omfattande helsetilbod enn fastlandet, og ein vaksinasjonskampanje for dei fastbuande på øyane er godt i gang.

Mange vaksinerte

Førebels er det utført 4 millionar vaksinasjonar i Hellas, og 1,4 millionar har fått andre dose. Hellas har 10,8 millionar innbyggjarar.

Ei hake oppstod då Storbritannia sette Hellas på den oransje lista si, noko som betyr at britar som er på veg heim, må i karantene i fem dagar.

Alle destinasjonar er heller ikkje opne i Hellas. På grunn av eit større smitteutbrot er øya Kalymnos under streng nedstenging.

Ramma hardt

Pandemien har gått hardt utover Hellas, som er sterkt avhengig av turistsektoren som utgjer 20 prosent av BNP. I 2020 fall inntektene frå 18 til 4,3 milliardar euro, og turistreiser fall med 76 prosent.

Den greske regjeringa er sterkt oppteken av at EU så snart som mogleg innfører eit vaksinesertifikat som opnar for reiser i unionen.

Opninga i Hellas betyr at også grekarar no kan reise rundt i landet sitt for første gong sidan november.

