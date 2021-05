Japansk journalist sendt ut av Myanmar

utenriks

Den japanske utanriksministeren Toshimitsu Motegi stadfesta fredag at journalisten var på veg heim.

Kitazumi har vore sikta for spreiing av falske nyheiter og skulda for å ha støtta demonstrantane i Myanmar. Han var den første utanlandske journalisten som vart sikta i landet etter militærkuppet.

Statleg TV i Myanmar melder at siktinga no er droppa for å betre forholdet til Japan. Utanriksminister Motegi seier Japan har jobba via ulike kanalar for å presse fram lauslatinga.

Vidare opplyser ministeren at Japan har tilbode Myanmar ein sum som svarer til over 30 millionar kroner i krisehjelp. Pengane skal gå til å sikre mat til befolkninga.

