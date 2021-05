Ordføraren i Paris tek sikte på kraftig reduksjon av biltrafikk i sentrum

utenriks

Som ledd i ein plan for å gjere ein av dei tettast utbygde byane i Europa grønare, ønskjer Hidalgo å stengje dei fleste bilar ute frå mesteparten av sentrumet i byen.

Det gjeld dei fire tidlegare arrondissementa som mellom anna omfattar dei to øyane i Seinen, Marais-distriktet og store delar av Seinens venstre breidd, inkludert Saint-Germain-des-Pres.

– Dette dreier seg ikkje om å forby all trafikk, og det blir inga rushtidsavgift, seier David Belliard som er viseordføraren til Dei grøne med ansvar for samferdse. Han seier at bilane til bebuarane, bilar for funksjonshemma, taxiar, andre nyttekøyretøy og bilane til butikkeigarar framleis skal få køyre i sentrum. Det er enno ikkje klart om motorsyklar og turistbussar får køyre inn.

Hidalgo frå Sosialistpartiet vart attvald med god margin i fjor på eit program for å redusere forureining med nye buss- og sykkelvegar og større område for fotgjengarar, inkludert ekspressvegane langs Seinen.

(©NPK)