Trump-lojalist erstattar Liz Cheney i leiarverv i Kongressen

utenriks

Cheney vart kasta frå posten etter at ho hadde kritisert tidlegare president Donald Trump for påstandane hans om at han tapte valet i november på grunn av juks. Ho har òg kritisert han for å eggje dei som storma Kongressen i januar.

– Å stelle seg taus og ignorere løgna gir berre energi til løgnaren. Eg vil ikkje sitje og sjå på at andre leier partiet vårt bort frå rettsstaten og sluttar det til korstoget til den tidlegare presidenten for å undergrave demokratiet vårt, har Cheney uttalt.

Kritikken mot Trump har vorte teken svært ille opp i partiet, der mange er rasande på henne. Dei meiner ho skaper usemje og heller burde konsentrere seg om å hjelpe Republikanarane til å vinne mellomvalet til neste år.

(©NPK)