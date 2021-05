Pandemien herjar på den legelause indiske landsbygda

utenriks

– Det er så mykje fattigdom rundt omkring i landsbyen at folk ikkje har råd til ordentleg kremasjonar. Dei knyter ofte store steinar til lika og kastar dei ut i elva, seier Kidwai Ahmad, frå landsbyen Sadullahpur i den enorme delstaten Uttar Pradesh.

Han kallar situasjonen katastrofal. Uttar Pradesh husar over 200 millionar av dei indiske innbyggjarane, men er samtidig blant dei aller fattigaste delstatane.

– Nokon kastar til og med berre liket ut i elva utan å bruke steinar som lodd. Andre berre gravlegg dei døde i eit lite hol, og ventar ikkje eingong for å sjå om hundar og kråker et dei.

– Det skjulte India

Ingen legar har vore innom landsbyen den siste månaden. Dei sjuke blir heime og tek urtemedisin, seier Ahmad.

Dersom folk i det heile kjem seg til helsestasjonar og sjukehus, manglar det sengeplassar, medisin og oksygen.

– Folk blir etterlatne for å døy. Dette er det skjulte India, meiner Ahmad.

Fredag melde India om ytterlegare 343.000 tilfelle av koronaviruset. Dermed er det meir enn 24 millionar som har vore stadfesta koronasmitta i landet.

Styresmaktene patruljerer langs elvebredda

Dei siste dagane har meir enn 100 lik drive i land langs den enorme elva Ganges, som renn gjennom store delar av det nordlege India. I Unnao-distriktet i Uttar Pradesh blir fleire titals menneske gravlagde i sanden langs elvebredda.

Fredag uttalte styresmaktene at dei skal byrje å patruljere langs elvebredda for å hindre at folk kvittar seg med sine avdøde der.

Innbyggjarane meiner det ikkje finst nok ved til å lage eit kremasjonsbål, men styresmaktene seier ved ikkje er ei mangelvare. Delstatsregjeringa insisterer òg på at dei jobbar intenst med smittesporing, testing og behandling av koronapasientar. Lokale styresmaktspersonar meiner likevel helsevesenet har kollapsa.

Ingen fagfolk

– Det finst ingen lege på helsestasjonen, og det er hovudsakleg ufaglærte frå apoteka som tek seg av behandlinga og medisineringa, seier Ajay Singh Yadav.

Han fortel at dei unge apotektilsette deler ut medisinar basert på si eiga forståing av folks symptom.

Yadav meiner lokalvalet i delstaten skal ha delar av skulda, sidan mange millionar av menneske gjekk ut for å stemme, og kandidatar drog rundt for å drive valkamp.

Amatørlegar utan utstyr

I nabodelstaten Bihar vart Guddu Khan behandla av ein «jhola chhaap»-lege (amatørlege) som mangla grunnleggjande utstyr. Det finst fleire hundre tusen uregistrerte og ukvalifiserte behandlarar i India, som landsbybefolkninga i landet ofte er avhengige av.

Ifølgje ein slektning av Khan, Arman Khan, er det hundrevis av menneske som besøkjer slike amatørlegar. Til liks med Khan, som hadde feber, hoste og blødande sår i ei veke, blir dei sjeldan testa og hamnar dermed ikkje i den offisielle statistikken.

Derfor reknar ein med at det offisielle koronadødstalet frå India på 260.000 er langt under det verkelege talet som har omkomme med sjukdommen.

