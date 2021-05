Måndag kan engelskmennene ta ein pils innandørs

utenriks

Inntil seks personar eller to hushald kan få servert mat og drikke innandørs frå og med måndag. Den siste månaden har uteserveringane fått halde ope, men usedvanleg kjølig vårvêr har gjort at mange kundar lengtar inn i varmen.

– På ein godvêrsdag er det greitt å sitje ute. Vi er trass alt i Storbritannia. Så snart det regnar må vi vere inne ved peisen med ein pils, seier TV-regissøren James Berridge.

Restriksjonane blir òg letta for hotell, teater, idrettsarrangement og museum måndag. Endå meir kjærkomme for britane er det sannsynlegvis at tilrådingane for avstand blir letta på, slik at venner og familie kan klemme kvarandre.

To tredelar har fått vaksine

Storbritannia har vore hardt ramma av koronapandemien, og over 128.000 har døydd med covid-19. I vinter var det særleg ein ekstra smittsam variant av koronaviruset som bidrog til høge smitte- og dødstal. Det er den same varianten som i dag utgjer dei fleste virustilfella i Noreg.

På det verste i januar registrerte landet nesten 70.000 tilfelle av koronaviruset og 1.500 dødsfall om dagen. Dei siste dagane har tala lege rundt 2.000 tilfelle, og mindre enn ti dødsfall. Effektiv vaksinasjon får mykje av æra for fallet. Over to tredelar av den vaksne befolkninga i landet har fått ein vaksinedose, nær 35 prosent har fått to.

Mange britar rosar helsevesenet i landet, NHS, for den effektive vaksinasjonen. God medisinsk infrastruktur og at regjeringa har gjort raske innkjøp av vaksinar har vore nøkkelen for britane. Storbritannia kjøpte millionar av dosar fleire månader før EU hadde komme på banen.

– Eg synest ikkje det er overraskande at Storbritannia og Israel, dei to landa som antakeleg har den sterkaste primærhelsetenesta i verda, gjer det best med vaksinasjonen, seier helseforskaren Beccy Baird i velgjerdsorganisasjonen King's Fund.

Manglar tilsette

Opninga av pubane i landet går likevel ikkje smertefritt. Mange slit med å finne nok tilsette. Sjenerøse permisjonsreglar og arbeidstakarar som forlèt serveringsbransjen for å finne tryggare arbeid, har redusert arbeidsstokken i næringa kraftig. Bemanningsbyrået Caterer.com fortel at mellom 10 og 20 prosent av dei permitterte frå serveringsbransjen har valt å finne seg anna arbeid.

I tillegg er pubar, restaurantar og kafear hardt ramma av brexit. Ei rekkje EU-borgarar har forlate Storbritannia, ein trend som skaut fart under pandemien. Før pandemien utgjorde EU-borgarar ein femdel av arbeidsstyrken for serveringsbransjen. Særleg kokkar har vore vanskeleg å få tak i. Fleire restaurantkjeder fortel om utlendingar som vil jobbe for dei, men som dei ikkje får lov å tilsetje på grunn av nye reglar om arbeidsinnvandring.

Pubkjeda McMullen fortel at dei ikkje vil ha noko problem med å opne opp neste veke, men at dei vil få større problem i juni og juli. Planen deira er å tilsetje 400 nye innan juli månad.

(©NPK)