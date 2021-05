127 sakna etter at skip gjekk ned då syklon trefte India

utenriks

To redningsskip og fleire helikopter blir brukte i søket etter at fartøyet gjekk ned, opplyser den indiske marinen.

273 personar var om bord i fartøyet då det vart drivande i kraftig vind måndag, og seinare gjekk ned.

Ifølgje forsvarsdepartementet i landet vart 146 menneske redda frå fartøyet, som var i drift for eit statleg oljeselskap. Leiteaksjonen etter fleire overlevande held fram utover tysdagen i det som blir skildra som ekstremt krevjande sjøforhold.

Vegar vart til elvar

Det var kraftig vind og store bølgjer då syklonen trefte koronaramma India. Fleire vegar vart til elvar i herjingane til syklonen.

Den kraftige syklonen førte til vindkast på opp mot 185 kilometer i timen då han trefte land i Gujarat.

Det har ført til flaum, velta tre og store skadar. Fleire tusen er drivne på flukt i landet, som allereie er ramma av ein av dei verste koronakrisene i verda.

Det er førebels meldt om opp mot 20 døde i fleire indiske delstatar som følgje av herjingane til syklonen.

Syklonen er den kraftigaste som har ramma delstaten på fleire tiår. Fleire stader er det straumbrot på grunn av den kraftige vinden. I kystbyen Diu steig havnivået med tre meter.

I millionbyen Mumbai vart fleire hundre koronapasientar på feltsjukehus flytta til tryggare lokale før syklonen slo inn over byen. Flyplassen i byen vart stengd, og befolkninga vart oppmoda til å halde seg innandørs.

Skapar koronaproblem

Den kraftige syklonen har forverra situasjonen for eit indisk helsevesen som allereie var på brestepunktet på grunn av koronakrisa, som tek livet av rundt 4.000 menneske dagleg.

I Gujarat vart alle koronapasientar på sjukehus innan fem kilometer frå kystlinja flytta. Rundt 200.000 menneske vart evakuerte i delstaten.

Styresmaktene i dei ramma delstatane gjer alt dei kan for å unngå at straumen går for koronasjukehusa og oksygenprodusentane.

Fleire stader er den livsviktige vaksinasjonen sett på vent som følgje av uvêret.

– Denne syklonen er eit forferdeleg dobbelt slag for millionar av menneske i India, som allereie er hardt ramma av koronasmitte og dødsfall, seier Udaya Regmi i Røde Kors og Røde Halvmåne.

Organisasjonen hjelper til i evakueringa av risikoområda langs kysten, og for at koronapasientar ikkje skal bli skadelidande.

(©NPK)