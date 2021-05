Den eldste fangen i Guantánamo skal sleppast fri

utenriks

Saifullah Paracha har vore innsett i fangeleiren på Cuba fordi han blir mistenkt for å ha samband til al-Qaida, men han har aldri vorte sikta eller tiltalt for eit lovbrot. Saman med to andre menn fekk han tommelen opp av ein komité som vurderer fangane, seier advokat Shelby Sullivan-Bennis. Han representerte Paracha i høyringa til komiteen i november.

Meldinga om at 73-åringen blir sleppt fri inneheldt inga detaljerte grunngivingar – det er heller ikkje vanleg – ut over konklusjonen om at Paracha «ikkje utgjer ein vedvarande trussel» mot USA, seier advokaten. Paracha vart teken til fange i Thailand i 2003 og overført til Guantánamo året etter.

Avgjerda til komiteen betyr likevel ikkje at ei lauslating vil skje umiddelbart, men det er eit viktig steg før USA kan forhandle med Pakistan om ein returavtale. Advokaten trur Paracha kan bli send heim om nokre månader.

– Pakistan vil ha han tilbake, og slik vi forstår det, er det ingenting som står i vegen for at han kan bli send tilbake, seier Sullivan-Bennis.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har ikkje kommentert saka.

President Joe Biden vil ta opp att innsatsen for å stengje interneringsleiren. På det meste vart rundt 700 personar haldne fanga i Guantánamo i 2003. No er talet nede i 40. Rundt ni av dei er godkjende for lauslating.

(©NPK)