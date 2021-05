EU-topp om Gaza: Må bryte dynamikken i konflikten

utenriks

– Målet med møtet er å sjå korleis EU best kan bidra til å dempe spenninga, stoppe opptrappinga og stanse valden, seier talsmannen for EU-kommisjonen Peter Stano.

Før møtet skriv utanrikssjef Josep Borrell på Twitter at han har snakka med utanriksministeren i USA Antony Blinken om korleis USA og EU «saman kan bidra til å få slutt valden» og dempe spenninga.

– Ser vi framover, treng vi òg langsiktige initiativ for å bryte dynamikken i konflikten og vekke håpet om ei fredeleg framtid for alle til live igjen, skriv Borrell, som leier møtet.

– Må skape tillit

Den tyske utanriksministeren Heiko Maas understrekar at «Israel har sjølvsagt rett til å forsvare seg» mot rakettane til Hamas.

– Med raketterroren sin har Hamas medvite trappa opp ein allereie anstrengd situasjon, med fryktelege konsekvensar for israelarar og for eiga sivilbefolkning. Våpena må teie, seier Maas.

I tillegg til å få slutt på valden som no går føre seg, meiner han EU må sjå på korleis det er mogleg å unngå ei gjentaking.

– Vi må bruke forholdet vi har til begge sider til å oppmode til tillitskapande skritt som kan roe ned situasjonen både i Israel og på Vestbreidda. Berre då kan vi igjen snakke om ei varig løysing på konflikten i Midtausten, seier Maas.

Låge forventningar

EU har stått samla i ønsket om ei våpenkvile og ei politisk løysing på den seinaste konflikten, men medlemslanda er usamde om korleis dei best kan hjelpe.

Så langt har dei 27 landa ikkje klart å finne ein felles posisjon, og utanrikssjef Josep Borrell har måtta nøye seg med å uttale seg på eigne vegner, ikkje på vegner av heile unionen. Det er heller ikkje venta nokon konkrete vedtak med truslar om sanksjonar eller andre tiltak på møtet på tysdag.

Liten innverknad

Minst 212 palestinarar – blant dei 61 barn – er drepne på Gazastripa sidan konflikten blussa opp for ei dryg veke sidan. Over 1.400 er såra, opplyser helsestyresmaktene i Gaza. I Israel er tolv personar, inkludert ein fem år gammal gut og to thailandske gjestearbeidarar, drepne av palestinske rakettar.

EU er den største bistandsytaren til palestinarane, men unionen har liten innverknad over Hamas, som kontrollerer Gazastripa. Unionen har òg avgrensa innverknad over Israel, trass enkelte avtalte handelsfordelar.

(©NPK)