Erdogan-rival stiftar nytt parti

utenriks

Ince har ikkje lagt skjul på at han ønskjer å utfordre Erdogan på nytt, og startar no eit parti han har kalla Heimlandspartiet. Han skuldar regjeringa til Erdogan for å plyndre staten.

Neste presidentval er etter planen i juni 2023.

Ince fekk 30,6 prosent av stemmene i valet i 2018, då Erdogan vart attvald med støtte frå 52,6 prosent av veljarane.

Ince representerte då det største opposisjonspartiet, CHP, og gjorde seg merka som ein dyktig talar som bygde seg opp ein sterk base støttespelarar.

56-åringen har hamna på kant med resten av leiinga i CHP, og tapte kampen om å bli partileiar i fjor.

