Israel stengde Gaza-grense kort tid etter at ho vart opna for humanitær hjelp

FN takka israelarane for å ha opna grensa for å sleppe inn humanitær hjelp, men ho vart ikkje verande open lenge. Kort tid etter at ho vart opna, kom det meldingar om angrep.

Israel hadde opna både grensestasjonen Erez og Kerem Shalom, men dei vart stengde igjen etter angrepet. Ein israelsk soldat, som hjelpte til i å frakte humanitær hjelp over Erez-grensa, vart lettare såra i granatangrepet.

Times of Israel skriv at både Erez og Kerem Shalom vart utsett for granateld etter at grensepasseringane hadde opna.

Ein grenseblokade utført av Israel og Egypt gjer at befolkninga i Gaza er meir eller mindre innesperra, og den siste veka har det heller ikkje vore mogleg å frakte bistandsressursar inn.

Samtidig har krigshandlingane teke livet av minst 200 menneske i Gaza, og etterlate mange fleire i behov for humanitær bistand.

