Israelske medium: Fatah tek til orde for uro på Vestbreidda tysdag

utenriks

Fatah tek til orde for ein dag med vreide, skriv Times of Israel. Avisa skriv at partiet ber om samanstøytar med israelske tryggingsstyrkar på den okkuperte Vestbreidda.

Nettavisen Ynet skriv at Fatah oppmodar palestinarar på Vestbreidda til å konfrontere israelske tryggingsstyrkar.

Hamas, som styrer Gaza, har sidan det braut ut krigshandlingar med Israel for ei veke sidan, oppmoda palestinarar på Vestbreidda til å angripe israelske styrkar.

Det har vore fleire kraftige demonstrasjonar på Vestbreidda den siste veka.

