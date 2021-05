Merkel og kong Abdullah ber om snarleg våpenkvile

utenriks

Det opplyser Merkels talsmann etter at dei to hadde ein videosamtale tysdag.

– Dei vart samde om at initiativ for ei snarleg våpenkvile må støttast for å leggje for til rette gjenopptaking av politiske forhandlingar, seier talsmann Steffen Seibert.

Jordans kong Abdullah skulle tysdag òg diskutere Gaza-konflikten med Frankrikes president Emmanuel Macron og den egyptiske motparten hans Abdel Fattah al-Sisi. Egypt leier eit meklingsforsøk med mål om å oppnå våpenkvile.

Kamphandlingane mellom Israel og den militante Hamas-rørsla på Gazastripa braut ut 10. mai.

