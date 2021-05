utenriks

Per måndag var talet 802, opplyser observatørgruppa Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

– Det er talet som er stadfesta av AAPP. Det reelle talet på døde er truleg mykje høgare, seier gruppa i den daglege rapporten sin gitt att av nyheitsbyrået Reuters.

Mange av offera har vorte skotne på open gate under demonstrasjonar. Juntaen har tidlegare nekta for talet på sivile som har mista livet og sagt at eit titals soldatar òg har vorte drepne under protestane.

