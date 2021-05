Redd barna: Nesten 60 barn drepne i Gaza

utenriks

Det betyr at tre nye barn har vorte såra i krigføringa for kvar time som har gått sidan konflikten blussa opp til reine krigshandlingar førre måndag.

Til saman er fleire enn 1.000 menneske såra i angrepa mot Gazastripa, ifølgje Redd barnas oversikt.

Ein gut på ti år i Gaza fortel til Redd barna at luftangrepa gjer han vettskremd.

– Kvar gong vi vil gå ut og kjem til døra, er det eit nytt angrep, og vi må springe inn igjen så fort vi kan. Kvar gong eg legg hovudet på puta, er det eit nytt angrep og eg vaknar redd, seier guten.

Redd barna åtvarar mot ei trippel krise for barna i Gaza. Bombene i seg sjølv, straum og infrastruktur som blir øydelagd og det faktumet at skadde og sjuke barn ikkje får forlate Gaza for å få behandling.

– Nesten 60 barn i Gaza har vorte drepne på ei veke. Kor mange familiar må miste sine kjære før verdssamfunnet tek grep? Kvar kan barna springe i dekning når luftangrepa regnar over heimane deira, spør Jason Lee, landssjef for Palestina i Redd barna.

(©NPK)