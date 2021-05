Skattepapir viser nedgang i inntekta til Biden

utenriks

Openheit rundt eigen økonomi er ein av dei mange tradisjonane som har vorte innført att i Det kvite hus etter at Biden erstatta Donald Trump. Forgjengaren var som kjent den første presidenten på lang tid som nekta å offentleggjere skattepapira sine.

Papira til Biden viser at han og kona Jill i fjor hadde ei skattbar inntekt på 607.336 dollar, og betalte 157.414 i føderal inntektsskatt. Det inneber ei inntekt på drygt 5 millionar kroner, og skatt på like over 1,3 millionar.

Papira viser eit kraftig fall frå dei 985.223 dollarane Biden og kona hadde i skattbar inntekt i 2019, skriv BBC. Dei fleste av inntektene stammar frå talar, boksal og stillingar ved utdanningsinstitusjonar.

– Eg reknar med at vi vil halde fram med å offentleggjere skattepapira til presidenten, noko ein burde forvente av alle presidentar i USA, seier pressesekretær Jen Psaki i Det kvite hus.

Før valet offentleggjorde Biden skattepapira sine for dei siste 22 åra. Dokumenta som vart offentleggjorde måndag, viser at han i valkampåret betalte ein inntektsskatt på 25,9 prosent.

Visepresidentparet Kamala Harris og Doug Emhoff offentleggjorde òg skattepapira sine måndag. Det viser at dei hadde ei samla inntekt på drygt 1,7 millionar dollar i 2020, og ein skattesats på 36,7 prosent.

(©NPK)