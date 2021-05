Spanias statsminister til Ceuta

utenriks

Sánchez seier orden må gjenopprettast så som mogleg etter at rundt 6.000 migrantar kom til enklaven.

Migrantane tok seg forbi grensegjerdet ved å symje eller padle rundt ein molo etter at marokkanske grensevakter trekte seg tilbake. Tysdag vart minst 1.700 sende tilbake til Marokko.

Den plutselege migrantbølgja fann stad etter at Marokko den siste tida har uttrykt irritasjon over at Spania lét leiaren for Polisariofronten få legebehandling i Madrid.

Polisariofronten kjempar for sjølvstende for Vest-Sahara, som tidlegare var spansk koloni. Marokko ser på Polisario for å vere ein terrororganisasjon.

