Tokyobørsen solid i pluss etter fleire nedturar

utenriks

Kort tid før børsen opna, opplyste regjeringa at økonomien hadde krympa med 1,3 prosent i første kvartal. Marknaden rista dette raskt av seg og såg i staden ut til å vilje ta igjen det tapte og gjere nokon gode handlar etter nedturane dei siste dagane.

– Sist veke såg vi bratte nedturar. No ser vi ein naturleg reaksjon på det. Japanske aksjar fall ganske markant òg måndag. Etter det såg det etter måten roleg ut for amerikanske aksjar, og det er òg positivt for marknaden, seier senioranalytikar Makoto Sengoku ved Tokai Tokyo Research Institute.

