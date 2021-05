Angrepa held fram medan verdssamfunnet prøver å få i stand våpenkvile

utenriks

Statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, seier at bombinga på Gazastripa sidan 10. mai har sett Hamas mange år tilbake.

Før daggry onsdag sende Israel kampfly på vengene over Gaza by og heldt fram med å bombe mål som blir omtalt som palestinske militante leiarar og infrastruktur i den folkerike enklaven.

45 år gamle Randa Abu Saultan seier at familien hennar sat samla i eitt rom gjennom heile natta.

– Vi er alle skremde av lyden av eksplosjonar, rakettar og kampfly, seier sjubarnsmora.

– Den fire år gamle sonen min seier at han er redd for å sovne for så å vakne og finne oss døde, seier ho.

Luft- og rakettangrep

Den israelske hæren (IDF) opplyste onsdag at han hadde angripe 40 Hamas-mål under bakkenivå på den sørlege delen av Gazastripa.

På den nordlege delen av enklaven vart ein journalist som jobba for den Hamas-tilknytte radiostasjonen al-Aqsa drepen då eit israelsk angrep ramma bustaden hans nord for Gaza by. Han var den første journalisten som har vorte drepen sidan konflikten blussa opp 10. mai, ifølgje palestinske styresmakter.

Helsedepartementet på Gazastripa opplyser at minst 219 palestinarar, blant dei 63 barn, er drepne i israelske angrep sidan 10. mai. På israelsk side opplyser politiet at tolv personar har vorte drepne av rakettar frå Gazastripa.

Gjennom natta har væpna grupper på Gazastripa skote 50 rakettar mot Israel. Ti av rakettane rakk ikkje fram og fall ned over Gazastripa, ifølgje IDF.

Våpenkvileforslag

FNs tryggingsråd avslutta seint tysdag kveld det fjerde møtet om konflikten sidan 10. mai, også denne gongen utan å sende ut nokon felles uttale. Men Frankrike opplyser at landet har komme med forslag til ein resolusjon om våpenkvile i samarbeid med Egypt og Jordan.

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun seier til journalistar at han har høyrt om det franske forslaget og at Kina støttar det.

Ein annan diplomat seier at forslaget kan få slutt på kamphandlingane, men at det òg kan opne opp for humanitær tilgang.

USA har på alle fire møta blokkerte utsegner om å avslutte kamphandlingane. Men EUs utanrikssjef Josep Borrell ber om våpenkvile og oppmodar det israelske forsvaret til å handle proporsjonalt.

Netanyahu sa på eit besøk på ein luftforsvarsbase sør i Israel tysdag at Hamas og den nest største væpna gruppa på Gazastripa, Islamsk heilag krig, har vorte langt hardare ramma enn dei var innstilte på.

– Vi kjem til å halde fram så lenge det trengst for å gi innbyggjarane i Israel ro igjen, sa statsministeren.

Ei kjelde i det israelske militæret seier onsdag at ein vurderer om forholda ligg til rette for ei våpenkvile.

Søkjer tilflukt

Sidan 10. mai har Hamas skote nesten 3.700 rakettar mot Israel. Mange som bur i israelske område nær grensa til Gazastripa, har måtta opphalde seg i tilfluktsrom nesten døgnet rundt.

Også befolkninga på Gazastripa søkjer tilflukt. Rundt 72.000 sivile blant dei 2 millionar innbyggjarane i enklaven har flykta frå heimane sine og innretta seg på FN-drivne skular og i andre offentlege bygningar, ifølgje tal frå FN.

Tysdag opna Israel grenseovergangen Kerem Shalom slik at ein kolonne lastebilar med humanitær hjelp kunne ta seg inn på Gazastripa frå Israel. Men kolonnen vart stansa då grenseovergangen vart stengd att på grunn av eit granatangrep.

Helsevesenet ramma

Israel opplyser at kampfly har ramma tunnelnettverket til Hamas som ligg under bakken og som Hamas tidlegare har innrømt ligg under delar av sivile område.

Måndag vart det einaste laboratoriet for koronatesting på Gazastripa slått ut i eit luftangrep, ifølgje helsedepartementet i Gaza by, medan Qatars Røde Halvmåne opplyste at eitt av kontora deira hadde vorte øydelagt i eit angrep.

Sjukehus på Gazastripa får ein straum av pasientar og er prega av hyppige straumbrot. Rundt 1.530 personar har vorte såra i angrep sidan 10. mai, viser tala til helsedepartementet.

Helsevesenet i enklaven var frå før under stort press på grunn av koronapandemien.

