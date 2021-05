Biden forventar snarleg nedtrapping i Gaza-krigen

utenriks

Oppmodinga om nedtrapping kjem etter ti dagar med krigshandlingar mellom Israel og palestinske Hamas. Minst 227 menneske, blant dei 64 barn, er drepe på Gazastripa, medan 12 menneske er drepne i Israel, blant dei to barn, ifølgje styresmaktene.

Onsdag kom Biden med den tydelegaste offentlege fråsegna hittil, der USA ber Israel trappe ned.

Presidenten har bede statsminister Benjamin Netanyahu om å bevege seg på «vegen til våpenkvile», ifølgje Det kvite hus.

Biden forventar «ei betydeleg nedtrapping» allereie onsdag, men Bidens talsperson vil ikkje seie kva USA vil gjere dersom det ikkje skjer.

Offensiven held fram

I ei Twitter-melding etter samtalen med Biden sa Netanyahu at operasjonen mot Gaza skal halde fram til Israel har nådd målet sitt, nemleg ro og tryggleik for innbyggjarane i landet.

Biden er under press frå ein veksande del av sitt eige parti i USA for å okkupere ei hardare linje, og telefonsamtalen med Netanyahu onsdag var den fjerde sida Gaza-krigen braut ut 10. mai.

Inntil no har Biden unngått å leggje direkte eller offentleg press på Israel om ei våpenkvile. I staden har Biden-administrasjonen sagt at dei har drive med eit «stille, intensivt» diplomati.

USA har blokkert fleire forsøk frå mellom anna Noreg i FNs tryggingsråd på å samlast om ein felles uttale om konflikten. Samtidig har stadig fleire sivile vorte drepne i israelske luftangrep mot Hamas-mål på den folkerike Gazastripa, og rakettane frå Hamas held fram med å hagle mot Israel.

Avviste våpenkvile

Så langt har ingen av forslaga fått støtte frå USA, som har vetorett i Tryggingsrådet. Tysdag opplyste Frankrike at dei har utarbeidd eit forslag til resolusjon i Tryggingsrådet om våpenkvile. Også det avviser USA, ifølgje ein talsperson ved den amerikanske FN-delegasjonen.

Tidlegare kom det fleire teikn på at ei våpenkvile kunne vere i emning, medan diplomatar jobba på høggir.

Både israelske kjelder og Hamas har likevel avvist at ei våpenkvile er nær kommande.

Netanyahu sa onsdag at Israel ser etter det riktige tidspunktet for ei våpenkvile, men har ikkje sagt når det skal skje.

Avskrekking

Egypt er blant dei som utan hell har prøvd å mekle fram ein stans i krigen. Hamas-representantar har antyda offentleg at dei vil halde fram rakettangrepa mot Israel så lenge dei israelske luftangrepa held fram.

– Det er to måtar du kan handtere dei på. Du kan anten nedkjempe dei, det er alltid ei moglegheit, eller du kan skremme dei. Akkurat no bruker vi makt for å skremme dei, men eg må seie at vi ikkje vil avvise noko, sa Netanyahu til ei gruppe diplomatar onsdag.

Overfor dei ville han ikkje sjå bort frå moglegheita for å ta tilbake Gazastripa.

Folkerikt

Dei israelske luftangrepa har vore retta mot Hamas-leiarar og forsyningstunnelar på Gazastripa, som er 365 kvadratkilometer stort og husar over 2 millionar innbyggjarar.

Gazas infrastruktur, som frå før er svekt gjennom ein 14 år lang blokade, har lide kraftig under bombeangrepa. Det er mangel på medisinsk utstyr, vatn og drivstoff til elektrisitet.

Usemjer i USA

Bidens handtering av saka har blottlagt usemje mellom Biden og proisraelske demokratar på den eine sida, og eit veksande tal demokratiske kongressmedlemmer som tek til orde for ei våpenkvile, på den andre.

På ein tur til Dearborn utanfor Detroit i Michigan tysdag vart Biden konfrontert av Rashida Tlaib – den første kvinna med palestinsk bakgrunn i Kongressen. Ho sa at palestinarane treng vern mot Israel.

I Dearborn, der nesten halvparten av innbyggjarane har arabisk bakgrunn, vart Biden møtt av demonstrantar då han skulle besøkje ein bilfabrikk.

I talen sin på Ford-fabrikken sa Biden at han ber for Tlaibs familie på Vestbreidda.

