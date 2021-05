Dyster koronarekord i India

utenriks

Det samla talet på koronarelaterte dødsfall i India har dermed nådd 283.248, opplyste styresmaktene onsdag.

USA har til samanlikning registrert over 600.000 dødsfall og Brasil rundt 440.000. Men ekspertar meiner at det reelle dødstalet i India er langt høgare enn det som er rapportert inn.

Smitteauken var siste døgnet på 267.000 nye tilfelle. Det er tredje dagen på rad at talet er under 300.000 nye tilfelle, eit teikn på at smittekurva stabiliserer seg, ifølgje styresmaktene.

Totalt har India registrert 25,5 millionar smitta. Berre USA har fleire.

