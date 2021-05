EU-topp lèt seg ikkje skremme av migrantstraum til Ceuta

utenriks

Over 8.000 menneske har denne veka komme seg inn i den spanske enklaven på nordkysten av Marokko.

– Europa vil ikkje bli offer for denne taktikken, seier Schinas i eit radiointervju, i det som blir beskrive som ei tilvising til marokkanske styresmakter. EU har bede Marokko hindre at folk tek seg over grensa ureglementert.

Onsdag held folk fram å prøve å komme seg inn i Ceuta, mellom anna ved å symje. Spania har plassert soldatar langs strendene og ein politibåt ligg like utanfor kysten for å hindre folk i å krysse grensa.

Tysdag opplyste spanske styresmakter at 2.700 av dei som kom, allereie er returnerte til Marokko.

(©NPK)