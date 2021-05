FN: Enorme lidingar på Gazastripa

utenriks

– Eg avskyr valden som har drepe og såra mange barn og andre sivile og forårsaka omfattande øydeleggingar på heimar og viktig infrastruktur, seier Lowcock i ei fråsegn.

Han krev at krigshandlingane må stanse og tek opp att oppmodinga frå generalsekretær António Guterres om at partane må avslutte luft- og artilleriangrepa og dei vilkårlege rakettangrepa.

– Desse handlingane har ikkje resultert i anna enn død, øydelegging og omfattande traume på dei okkuperte palestinske områda og i Israel, seier Lowcock.

– På Gazastripa er eg djupt bekymra for meldingane om mange israelske angrep. Det finst ingen trygge stader på Gazastripa, der to millionar menneske i 13 år har vorte isolerte med tvang frå resten av verda. Den vilkårlege oppskytinga av rakettar frå væpna grupper mot folketette område i Israel er uakseptabel og må ta slutt.

FNs visegeneralsekretær for humanitære saker seier krigshandlingane har drive over 58.000 på flukt. Mange av dei har søkt tilflukt på skular drive av FNs organisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA). Det har igjen ført til auka fare for at sårbare menneske blir koronasmitta.

