IDF: To mislykka drapsforsøk på Hamas-leiar

I ei fråsegn onsdag seier IDF at dei to gonger har prøvd å ta livet av Muhammad Deif, som er øvste leiaren for den militære styrken til Hamas-rørsla, sidan den blodige konflikten eskalerte for halvanna veke sidan, men at han slapp unna uskadd begge gongene, skriv Times of Israel.

Minst sju andre Hamas-toppar har òg vore mål for IDF. Somme av dei har vorte såra, men alle har overlevd, heiter det i uttalen frå IDF.

Kjelder i den militære vengen til Hamas nektar for påstanden og kallar han for «psykologisk krigføring».

