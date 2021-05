utenriks

– Vi ser på om når det rette tidspunktet for ei våpenkvile vil vere, seier kjelda til AFP.

Israel førebur seg samtidig på fleire dagar med angrep mot Gazastripa dersom det skulle vere nødvendig, opplyser kjelda.

Vedkommande, som uttaler seg på vilkår av anonymitet, legg til at Israel no evaluerer om målet om å setje angrepsevna til Hamas ut av spel, er nådd, og «om Hamas forstår bodskapen» om at rakettangrepa mot Israel ikkje kan skje på nytt.

(©NPK)