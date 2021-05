Norske helsearbeidarar hardt ut mot Israel

utenriks

Natt til søndag vart leiaren for indremedisinsk avdeling ved Shifa-sjukehuset på Gazastripa, Ayman Tawfiq Abu al-Ouf, drepen i eit israelsk flyangrep, saman med kona, foreldra, ei tante og to barn.

Nevrologen Muin al-Aloul vart òg drepen i eit angrep, saman med kona Raja som var psykolog, og dei fem barna til paret.

Eit stort bombekrater sperrar no den travle al-Wahda-gata, som går til hovudinngangen til Shifa-sjukehuset og blir nytta av ambulansar.

Redningsmannskap må derfor bere såra fleire hundre meter for å nå akuttmottaket på sjukehuset.

Bomba laboratorium

Israel har òg angripe helsedepartementet på Gazastripa og bomba al-Rimal-klinikken som husa det einaste laboratoriet som har kunna analysere covid-19-prøver.

Hjelpeorganisasjonen Røde Halvmåne har fått eitt av kontora sine bomba, og fleire palestinske helseinstitusjonar og hjelpeorganisasjonar er angripne.

Israel hevdar på si side at angrepa blir retta mot militære mål, og skuldar Hamas og andre for å bruke sivilbefolkninga som levande skjold.

– Reglane i krigen er krystallklare: Sivile er ikkje lovlege mål, og hjelpearbeidarar har krav på vern. Vi ber alle involverte partar om aktivt å respektere dette, tvitrar Noregs Røde Kors.

Barn med traume

Elleve av dei over 60 barna som er drepne i israelske angrep på Gazastripa, var med i Flyktninghjelpens program for barn med krigstraume. Barna, som var i alderen 5 til 15 år, vart alle drepne i heimane sine i folkerike bustadområde.

– No er dei borte, drepne saman med familiane sine, gravlagt saman med draumane og mareritta som plaga dei. Vi ber Israel om å stanse denne galskapen, seier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Barn må vernast, heimane deira må ikkje bli bombemål, skular må ikkje bli bombemål. Spar desse barna og familiane deira. Slutt å bombe dei no, seier han.

Forferda og fortvila

– Legeforeininga er forferda og fortvila over at det endå ein gong er humanitær krise i Gaza og Israel. Ein kan aldri akseptere angrep på sivile. Gaza er eit område som alt før den siste angrepsbølgja hadde mangel på medisinsk utstyr og helsehjelp, seier Marit Halonen Christiansen, som leiar menneskerettsutvalet i foreininga.

Legeforeininga krev til liks med Verdens legeforeining (WMA) at folkeretten blir respektert, at helseinstitusjonar ikkje blir nytta til militære formål eller angrepet, at helsepersonell og helsekøyretøy ikkje blir angrepet, og at såra og andre pasientar får den hjelpa dei treng.

Norske styresmakter bør seie klarare frå om kva ansvar som kviler på Israel, seier Halonen Christiansen og viser til at vi no har ein plass i FNs tryggingsråd.

– Ein konflikt består av to partar, men her er det ulikt styrkeforhold, seier ho.

– Partane bør òg vere førebudde på å svare for krigshandlingane i ein internasjonal domstol, legg Halonen Christiansen til.

Sjukepleiarar kritiske

Sjukepleiarforbundet (NSF) er djupt bekymra over Israels krigføring og krev òg at sivilbefolkninga og helsearbeidarar blir skjerma.

Forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen karakteriserer situasjonen på Gazastripa som katastrofal.

– Sjukehusa er overfylte av koronasjuke, bombeangrepa har ført til mange skadde og drap, nødvendig infrastruktur er øydelagd, og nødvendig medisinsk utstyr er mangelvare, seier ho til NTB.

NSF støttar på ingen måte rakettangrepa mot Israel og slår fast at sivilbefolkninga på begge sider av konflikten har krav på tryggleik.

– Samtidig kan det ikkje vere tvil om at Israel ikkje overheld proporsjonalitetsprinsippet, gjennom bruk av avansert og målretta militær teknologi mot heimelaga rakettar. Bombinga rammar og fører til skade og død blant sivile, mellom dei kvinner og barn, seier Sverresdatter Larsen.

– Monstrøse angreip

Ei gruppe leiande britiske legar og professorar har òg protestert og kallar dei israelske angrepa mot helsearbeidarar og institusjonar for brot på folkeretten.

– Vi ropar ut i fortviling over tapet av kollegaer og sivile som blir drepne på ein slik monstrøs måte. Dette er krigslovbrot, brot på den fjerde Genevekonvensjonen, skriv dei i eit innlegg i legetidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Egeland krev umiddelbar våpenkvile, slik at fleire sivile liv ikkje skal gå tapt.

– Men sanninga er at det ikkje kan bli fred eller tryggleik så lenge det er systematisk urettferd. Omleiringa av Gaza må opphevast, og okkupasjonen av Palestina må ta slutt dersom vi skal unngå fleire traume, døydde barn og nye rundar med øydelegging om nokre få år, seier generalsekretær i Flyktninghjelpen.

