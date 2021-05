Redd Barna: 50 skular har fått skadar på Gazastripa

utenriks

Mange av skulane i det palestinske området har vorte gjort om til tilfluktssenter for folk som ikkje lenger tør å vere i heimane sine.

– Dessverre viser talet på skular som blir øydelagde, at sjølv her er det ikkje mogleg å gøyme seg, seier Jason Lee, landsdirektør for dei okkuperte palestinske områda i Redd Barna.

47.000 menneske på Gazastripa har søkt tilflukt på skular, ifølgje FN-organisasjonen UNRWA.

Redd Barna påpeikar at tre skular i Israel skal ha fått skadar i rakettangrepa frå Gazastripa. Organisasjonen ber alle partar i konflikten om å følgje folkeretten og umiddelbart stanse angrep på skular.

