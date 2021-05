Ryanair fekk medhald i kamp mot statsstøtte til konkurrentar

utenriks

Rettsavgjerdene i EU-retten onsdag var ein siger for Ryanair, som har starta ei rekkje rettsprosessar for å stanse statsstøtte til såkalla nasjonale flyselskap.

Nederlandske KLM og portugisiske TAP må likevel ikkje betale tilbake støttemilliardane i denne omgangen. EU-retten krev i staden at EU-kommisjonen må gi ei betre forklaring på kvifor støtta vart godkjend.

Så langt har Ryanair mislykkast i alle dei andre rettslege forsøka sine på å stanse statsstøtte til konkurrentar.

Ryanair har anslått at konkurrerande flyselskap så langt i pandemien har fått over 30 milliardar euro i statleg støtte. Dette svarer til over 300 milliardar kroner.

