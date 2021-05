Seks gonger så mange fuglar som menneske i verda

utenriks

Australske forskarar har offentleggjort studien over fuglebestandar i tidsskriftet Proceedings of the US National Academy of Sciences.

Forskarteamet, leidd av William Cornwell frå University of New South Wales i Sydney, kombinerte vitskaplege undersøkingar av enkeltartar i visse område med dei nærare ein milliard oppføringane i den elektroniske ornitologiske databasen eBird.

Kjende fugleartar

Dei tok utgangspunkt i data om 9.700 kjende fuglearter frå heile verda. Forskarane meiner at desse fugleartene representerer 92 prosent av alle eksisterande artar.

Forskarane gjorde ei såkalla ekstrapolering, det vil seie å anslå talet på fuglar utanfor kjende område ved å anta at tendensen er den same som innanfor det kjende området. Då kom dei fram til at det må vere om lag 50 milliardar fuglar i verda.

Studien konkluderer òg med at det er relativt få vanlege artar, og mange sjeldne artar.

Blant dei ti mest vanlege fuglane i verda er gråsporven (1,6 milliardar), den europeiske staren (1,3 milliardar), ringmåka (1,2 milliardar) og låvesvala (1,1 milliardar).

Fuglar utan vengjer

Fuglane med minst utbreiing, berre rundt 3.000, er kiviane frå New Zealand. Det er fuglar utan synlege venger og som dermed ikkje kan flyge. Det er heller ikkje mange av merittane (rundt 154.000), som er små, nær flygeudyktige fuglar som berre lever på Madagaskar.

Forskarane manglar framleis full forståing om korleis dei ulike artane har fått dei ulike utbreiingane sine. Ei slik forståing meiner dei vil vere avgjerande for framtidige studiar av evolusjon, økologi og miljøvern.

(©NPK)