Texas innfører nesten-forbod mot abort

Dermed er Texas på linje med ei rekkje andre delstatar som har innført forbod mot abort så snart det er mogleg å registrere hjartebank hos embryoet, det vil seie så tidleg som seks veker.

Lova i Texas skil seg frå lovene i andre delstatar ved at ho opnar for at private borgarar, ikkje politiet, kan gripe inn ved å saksøkje abortlegar eller alle som hjelper ei kvinne med å ta abort, inkludert sjukepleiarar, ekteskapsrådgivarar og venner.

Forbod mot abort har hittil vorte stansa av føderale domstolar fordi dei strir mot gjeldande amerikansk lov, men det kan endre seg no som den stadig meir konservative høgsterett skal vurdere ei lov i Mississippi som gjer abort forbode etter 15. veke.

Aborttilhengjarar fryktar at det kan komme mange fleire lover som innskrenkar abort i ei rekkje delstatar dersom høgsterett godkjenner Mississippi-lova.

