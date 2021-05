Trump: Største heksejakt i USAs historie

utenriks

Trump nektar for å ha gjort noko gale og kalla onsdag etterforskinga «den største heksejakta i USAs historie».

Dagen før kunngjorde påtalemakta at granskinga har skifta status til ei kriminaletterforsking. Det blir dermed bora djupare i Trump og forretningslivet til familien hans.

– Vi har informert Trump Organization om at etterforskinga ikkje lenger er ei sivil gransking, sa Fabien Levy, talsperson for New Yorks justisminister Letitia James.

Statsadvokaten på Manhattan har dei siste to åra etterforska forretningsavtalar Trump gjorde før han vart president, mellom anna om han bles opp verdien av selskapa sine for å få gunstige lånevilkår og oppgav ein lågare verdi på eigedommane sine for å få lågare skatt.

(©NPK)