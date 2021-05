Bankar får milliardbøter av EU for ulovleg samarbeid

utenriks

Bankane som får svi for kartellverksemd er japanske Nomura, sveitsiske UBS og italienske UniCredit, opplyser EU-kommisjonen. Det ulovlege samarbeidet skal ha gått føre seg før, under og etter finanskrisa.

Ei gruppe obligasjonshandlarar i banken hadde hyppig kontakt og delte fortruleg informasjon og strategiar, noko som har gitt dei ein økonomisk fordel i handelen med statsobligasjonar, skriv EU-kommisjonen.

– Det er uakseptabelt at midt i finanskrisa, når mange finansinstitusjonar måtte reddast med offentlege middel, lurte desse bankane marknaden på kostnad av EU-landa, seier konkurransekommissær Margrethe Vestager.

I tillegg meiner kommisjonen at fire andre bankar har vore med på samarbeidet, men desse slepp likevel bøter: Bank of America, Natixis, Portigon (tidlegare WestLB) og NatWest (tidlegare Royal Bank of Scotland).

Sistnemnde slepp straff fordi dei varsla kommisjonen om saka. For dei to første er forholda forelda. Portigon slepp unna fordi bøtene er fastsette på bakgrunn av siste rekneskapsår, då banken hadde null i omsetnad.

(©NPK)