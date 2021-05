EU: Jobbar med Tunisia om migrantavtale

utenriks

Innanrikskommissær Ylva Johansson fortel om samtalane med dei to nordafrikanske landa i eit intervju med den italienske avisa La Repubblica. Saman med den italienske innanriksministeren Luciana Lamorgese reiser ho torsdag til Tunisia.

Italia har bede EU om hjelp til å handtere det aukande talet på migrantar og flyktningar som kjem til landet, hovudsakleg frå Tunisia og Libya.

– Målet er ein avtale som kan hjelpe landet ut av den alvorlege økonomiske krisa etter pandemien og gi dei ressursar til å kjempe mot menneskesmugling, seier Johansson. Ho håpar ein avtale kan vere klar innan året er omme.

– EU vil stille middel tilgjengeleg for økonomien, investeringar og sysselsetjing, medan tunisiske styresmakter vil jobbe for å få kontroll over grensene, ta tilbake eigne borgarar som har reist til Europa og returnere utlendingar som ikkje er flyktningar, forklarer ho.

Kommissæren seier EU òg er i samtalar med regjeringa i Libya og statsminister Abdulhamid Dbeibah om ein ny avtale om migrasjon frå det nordafrikanske landet.

(©NPK)