Førre Eurovision-vinnar er koronasmitta

Laurence avla ei negativ prøve måndag og opptredde under den første semifinalen tysdag.

Onsdag fekk han milde symptom og ein hurtigtest viste positivt resultat, opplyser Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

No må artisten i isolasjon i minst sju dagar, noko som gjer at han ikkje kan vere til stades under finalen laurdag. Han vil likevel bli å sjå under showet på ein annan måte, melder EBU.

– Duncan er veldig skuffa. Han har sett fram dette i to år. Vi er veldig glade for at han likevel vil bli å sjå i finalen laurdag, heiter det i ei fråsegn frå managementet til artisten.

Laurence var storfavoritt då han for to år sidan gjekk til topps i Eurovision-finalen i Tel Aviv med låten «Arcade».

Frå før er det klart at Island ikkje kjem til å opptre direkte i den andre semifinalen i arenaen Rotterdam Ahoy torsdag kveld. Ein medlem av bandet Gagnamagnið har testa positivt på covid-19, og sidan dei islandske deltakarane berre ønskjer å opptre som eit fullt band, er det bestemt at eit opptak frå ein av prøvane skal visast i staden.

