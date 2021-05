FNs hovudforsamling drøftar Israel og Palestina

utenriks

Fleire tital land er venta å ta ordet, ifølgje talspersonen til Hovudforsamlinga, Brenden Varma. Ein del av dei stiller med ministrar som vil vere fysisk til stades.

Det blir ikkje venta at landa vil bli samde om nokon felles uttale eller resolusjon. Heller ikkje FNs tryggingsråd har klart å bli samd om nokon felles uttale etter at Hamas og Israel byrja å angripe kvarandre for halvanna veke sidan.

Noreg er eitt av landa som har vore med på å leggje fram forslag i Tryggingsrådet. Så langt har USA blokkert alle forslaga.

Det er Niger og Algerie som har teke initiativ til det opne møtet på torsdag i Hovudforsamlinga.

(©NPK)