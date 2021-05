Hamas: Ei våpenkvile kan vere nært foreståande

utenriks

Hamas-leiaren beskriv overfor kanalen ein «positiv atmosfære» rundt samtalane om ei våpenkvile med Israel. Han viser til at framgangen kjem som følgje av at Egypt og Qatar har komme med ulike forslag.

Israel har ikkje offentleg gitt uttrykk for at landet ønskjer ei snarleg våpenkvile. Statsminister Benjamin Netanyahu sa onsdag han er fast bestemd på å halde fram offensiven mot Gazastripa og at Israel ser etter det riktige tidspunktet for ei våpenkvile.

Verdssamfunnet har auka presset på dei krigande partane for å få i stand ei våpenkvile. USAs president Joe Biden sa onsdag at han forventar ei betydeleg nedtrapping med sikte på våpenkvile.

Oppmodinga om nedtrapping kjem etter ti dagar med krigshandlingar mellom Israel og palestinske Hamas. Det israelske forsvaret IDF har uttalt at angrepa truleg held fram i dagane som kjem.

Tysdag vart det rapportert at Egypt har foreslått ei våpenkvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag. Det melde den israelske kringkastaren N12. Same dag sa Hamas-representant i Qatar til New York Times at den palestinske rørsla er klar for våpenkvile.

