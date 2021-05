Ingen rakettar frå Gaza dei siste seks timane

utenriks

Avisa beskriv stemninga dei siste timane som ei «spent stille» på Gazastripa.

Omtrent 90 prosent av rakettane som var på veg mot Israel i natt, vart ifølgje det israelske forsvaret uskadeleggjort. Israel gjennomførte ei rekkje angrep gjennom natta på Gazastripa.

Det er førebels ikkje rapportert om drepne eller såra i angrepet i natt.

Tysdag foreslo Egypt ei våpenkvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag, ifølgje den israelske kringkastaren N12.

Same dag sa Hamas-representant i Qatar til New York Times at den palestinske rørsla er klar for våpenkvile.

(©NPK)