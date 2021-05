Ja til uavhengig gransking av kongress-angrepet i Representanthuset

utenriks

Demokratane meiner ei gransking er avgjerande for å komme til botn i kva som skjedde 6. januar, då ein mobb av Trump-tilhengjarar storma Kongressen for å prøve å stanse godkjenninga av presidentvalet.

Granskinga er foreslått utforma på same måte som granskinga etter terrorangrepa 11. september 2001. Ein uavhengig kommisjon med ti medlemmer skal komme med tilrådingar innan utgangen av året om korleis Capitol kan sikrast betre og liknande hendingar blir unngått.

Forslaget vart vedteke i Representanthuset med 252 mot 175 stemmer, men lagnaden til forslaget blir avgjord i Senatet. Der må minst to republikanarar stemme ja for at forlaget skal få dei 60 av 100 stemmene som blir kravd.

Voteringa blir sett på som ein test av lojaliteten til republikanarane mot tidlegare president Donald Trump, som framleis har eit godt grep om partiet. Tidlegare onsdag kunngjorde senatsleiaren til republikanarane Mitch McConnell at han ikkje vil støtte den uavhengige kommisjonen.

(©NPK)