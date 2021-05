Kampane held fram, men ei våpenkvile mellom Israel og Hamas kan vere nær

utenriks

USA, Egypt, Qatar og fleire europeiske land har dei siste dagane lagt aukande press på partane for å få i stand ei våpenkvile. Ho ligg ikkje langt unna, seier tenestemenn frå fleire land til media.

Ein israelsk tenestemann seier til New York Times at ein avtale om våpenkvile truleg er på plass i løpet av to dagar, medan andre tenestemenn seier til Wall Street Journal at det kan skje alt fredag.

Ein slik avtale vil ifølgje kjeldene innebere at Israel stansar angrepa på Hamas-leiarar og mål, medan Hamas stansar alle angrep, inkludert rakettangrep mot israelske byar.

«Positiv atmosfære»

Egypt har i fleire dagar fungert som bodbringar mellom Hamas og Israel, og det blir anteke at egyptarane òg står i nær kontakt med USA.

Presset for å få i stand ei våpenkvile aukar frå internasjonalt hald, og president Joe Biden bad onsdag den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu om å bevege seg på «vegen mot våpenkvile».

Ein Hamas-leiar sa same dag til CNN at det rådde ein «positiv atmosfære» og var gjord framgang i samtalane om ei våpenkvile, men israelske styresmakter har så langt ikkje vilja kommentere dette.

Netanyahu understreka på si side, etter samtalen med Biden, at angrepa mot Gazastripa ville halde fram til Israel har nådd målet sitt og sikra ro og tryggleik for befolkninga i Israel.

Internasjonalt diplomati

USA har til no blokkert ei felles utsegn frå FNs tryggingsråd, ført i pennen av Noreg, Kina og Tunisia. Konflikten blir derfor torsdag tema i FNs hovudforsamling, noko som skjer etter initiativ frå Niger og Algerie.

Den tyske utanriksministeren Heiko Maas kom òg til Israel torsdag, og han understreka i møte med israelske leiarar at landet i hans auge har rett til å forsvare seg mot rakettangrepa frå Gaza.

– Israel har rett til å forsvare seg mot dette massive og uakseptable angrepet, sa han.

Det blir venta at Maas òg skal ha samtalar med palestinske leiarar.

Framleis angrep torsdag

Sjølv om dei israelske angrepa mot Gazastripa ifølgje Netanyahu held fram, inneber ikkje dette, ifølgje ekspertar Haaretz har snakka med, at han ikkje kan gå med på våpenkvile.

Natt til torsdag var det ein åtte timar lang pause i rakettangrepa mot Israel, sjølv om Israel gjennomførte nye angrep mot antekne Hamas-mål på Gazastripa.

I morgontimane vart det likevel fyrt av nye rakettar, og ein israelsk soldat vart lettare såra, ifølgje Times of Israel.

Det israelske forsvaret hevda òg å ha øydelagt eit over 90 kilometer langt tunnelsystem som dei hevdar Hamas nytta for å frakte ammunisjon, krigarar og forsyningar rundt på Gazastripa.

Mange offer

Helsestyresmaktene på Gazastripa opplyser at dei israelske angrepa hittil har kosta minst 230 menneske livet, 65 av dei barn. 1.710 palestinarar skal vere såra i angrepa.

Israel hevdar at minst 160 medlemmer av Hamas og Islamsk heilag krig (Jihad) er drepne, men at styresmaktene i Gaza underrapporterer dette.

Hundrevis av bustader er ifølgje FN øydelagde i angrepa, og over 70.000 palestinarar har søkt tilflukt i FN-drivne skular og andre offentlege bygningar.

På israelsk side har dei palestinske angrepa hittil kosta tolv menneske livet, blant dei to barn.

(©NPK)