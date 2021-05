Libanesiske medium: Snart semje om våpenkvile for Gazastripa

utenriks

Det er den libanesiske avisa Al Akhbar som har fått opplysninga frå ei Hamas-kjelde, skriv den israelske avisa Haaretz.

Opplysningane er ikkje stadfesta av nokon av partane i konflikten.

Også ein ikkje namngitt egyptisk tryggingskjelde seier at ei våpenkvile mellom Hamas og Israel kan starte om få timar.

Torsdag ettermiddag samla Israels statsminister Benjamin Netanyahu tryggingsrådet til regjeringa for å drøfte moglegheita for ei våpenkvile, og ifølgje den egyptiske kjelda skal Netanyahu seinare torsdag presentere eit forslag om våpenkvile for ministrane sine, som då skal stemme over forslaget.

Egypt skal ha drive skytteldiplomati dei siste dagane i eit forsøk på å få partane til å einast om ei våpenkvile.

